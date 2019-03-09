AKUT’un kanatsız melekleri hazır kıta

BUGÜN NELER OLDU

AKUT gönüllüleri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaza ve kaybolmalarda, afetlerde, hayvan kurtarma operasyonlarında görev yapıyor. AKUT kurulduğu günden bu yana Türkiye genelinde 2 bin 500 gönüllüsü ile 3 bin 103 operasyona çıkıp 2 bin 719 vatandaşın hayatını kurtardı. AKUT'un İzmir ekibinde görev yapan 194 kişinin 84'ünü de kadınlar oluşturuyor. AKUT gönüllüsü kadınlardan pazarlama ve satış uzmanı Fatma Şeker (40) ve yapı ressamı Başak Şekercioğlu (37), AKUT işleyişinde kadın erkek ayrımının yapılmadığını, aksine kadınların erkeklerle aynı eğitimleri alıp, operasyonlarda aynı görevleri üstlenebildiğini anlattı.AKUT İzmir Ekibi'nde kurumsal iletişim birim sorumluluğunu yürüten Fatma Şeker, "1999 depreminden bu yana AKUT gönüllüsü olmak hep aklımdaydı. Birisi için bir şey yapabilmek, bir şeye dokunabilmek gerçekten çok farklı bir duygu. Eskiden aracımın arkasında çok farklı materyaller vardı, şimdi kaskım, sırt çantam, montum bulunuyor. Biz aslında iki ayrı dünya yaşıyoruz ve ikisi de çok özel. Ben işim gereği topuklu ayakkabılarımla toplantılara katılan biriyim. Fakat bir çağrı geldiğ inde, bambaşka bir dünyaya giriyorum. Ayağıma bagajımda duran dağcılık botlarımı, üzerime yürüyüş pantolonumu, AKUT tişörtümü giyip, kaskımı ve maskemi takıyorum. Günlük hayatta da hep hazır haldeyiz. Erkeklerle aynı şartlarda çalışıyoruz, aynı operasyonlara çıkıyoruz." dedi. 5 yıldır AKUT İzmir Ekibi'nde iletişim lojistiği birim sorumlusu olan Başak Şekercioğlu ise, "Biz bir kentsel arama kurtarmaya gittiğimizde delici, kırıcı aletler kullanıyoruz. Kimse bize 'Sen çekil, bunu yapamazsın' demiyor, demez de zaten. AKUT hayatımda büyük bir farkındalık yarattı" diye konuştu.