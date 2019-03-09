Askere gideceklere yol harçlığı

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR Ittifakı'nın Aydın Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Mustafa Savas, kutsal vatani görevlerini yapmak için evlerinden ailelerinden ayrılan Mehmetçiklere yol harçlıgı olarak 500 lira vereceklerini müjdeledi. Verdigi büyük sözün kaynagını nereden temin edecegi konusuna da açıklık getiren Savas, "Bosuna demedim en büyük projem etkin ve verimli bütçe yönetimi olacak diye... Bu projem de onlardan birisi olacak diye. Keske CHP'li Büyüksehir Belediye Baskanı da, bilbordlardaki kendi karikatürünü göstermek yerine, vatandası için para harcasaydı" diye konustu.