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’de sıkıntısı

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Denizli’de Mehmet Akyüz sıkıntısı
SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Elazığspor'u 2-1 yenerek yeniden liderlik koltuğunu kapan Abalı Denizlispor'da pazartesi iç sahada oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi golcü Mehmet Akyüz'ün sakatlanması moralleri bozdu. Önceki gün yapılan idmanda sağ arka adalesinden sakatlanan ve MR sonucu ödem tespit edilen deneyimli futbolcunun 2 gündür çalışmalara katılamadığı bildirildi. Yoğun bir tedavi programına alınan Akyüz'ün, Ümraniyespor maçında oynayıp oynayamayacağının belirsiz olduğu açıklandı. 33 yaşındaki forvet, attığı 9 golle Denizlispor'un en skorer ismi konumunda.
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Denizli’de Mehmet Akyüz sıkıntısı
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