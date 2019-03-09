En özel 8 Mart kutlaması

BUGÜN NELER OLDU

ÖZEL öğrenciler, el emeği göz nuru hediyeleri ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadın personeline ziyaret gerçekleştirdi. Karabağlar Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri, Okul Müdürü Hakan Emrah Bodur, Müdür Yardımcısı Gülfidan Uğur eşliğinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gerçekleştirdikleri ziyarette kadın personellerin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. 38 özel eğitim öğrencisinin kendi elleriyle yaptığı keçe çiçekleri kadın personele sunan otizmli ve orta düzeyde zihinsel engelli özel öğrencilerin heyecanı yüzlerine yansıdı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ise okuldaki öğrencilere materyal desteği vererek destek oldu. Yahşi, "Son derece kıymetli olan kadınlarımız, tarihimiz boyunca yapmış oldukları fedakârlıklarla her daim örnek olmuştur" dedi.