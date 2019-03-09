İzmir çöpe mahkum değil

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, İzmir'in Menderes ve Kemalpaşa ilçelerinde hem Halk Eğitim Kursu hem de ev ziyaretlerinde bulundu. İzmir'de hizmetten mahrum bırakılan semtlere her zaman öncelik tanınacağı bilgisi veren Ayşen Zeybekci, yaptığı ziyaretlerde vatandaşların çöp ve altyapı konusunda büyük sorun yaşadığından yakındığına değindi. Zeybekci, "İzmir'de hala çöp, altyapı konuşuyoruz. Bunların şu an bahsi bile geçmemeliydi. İzmir'de eşit hizmet dağılımını sağlayacak kişi Nihat Bey'dir. Bu şehir sadece belirli semtlerden ibaret değil. Bunu anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Çıkıp şöyle kısa bir şehir turu yaptığınız zaman zaten gerçekler kendini çabucak gösteriyor" dedi. Öte yandan Ayşen Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Maç, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ve il kadın kolları üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle AK Parti'li kadınlarla birlikte Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına çelenk bıraktı. Ayşen Zeybekci, "Başta İzmirli kadınlarımız olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Böyle anlamlı bir günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yetiştiren annesinin mezarı başında olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Kadınların tek isteği var; hak ettiği yerde olmak. Bu anlamda yapılan çalışmaları çok önemsiyorum ve destekliyorum. Kadınların hak ettiği yerde olması için gereken tüm çalışmaların da arkasındayız" dedi.