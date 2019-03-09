Marco Paixao: Krallık hedefim yok

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SPOR Toto 1. Lig'de gol krallığı yarışında 19 golle ilk sırada yer alan Altay'ın Portekizli futbolcusu Marco Paixao, gol sayısında bir hedefinin olmadığını belirtti., "O top bana gelene kadar 10 arkadaşımın çalışması var. Kişisel olarak bir hedef koymaktansa benim hedeflerim başarıya yönelik; takım olarak play-off'a kalıp, orada şampiyon olmak. O zaman play-off'ların bitimine kadarGol sayısında bir hedefim yok. Tek hedefim şampiyon olmak. 19 golde de kalabilirim ama şampiyon olursak bu beni hiç üzmez, aksine çok sevindirir. Takım olarak play-off'ta şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Altay taraftarının kendisini çok şaşırttığını da sözlerine ekleyen Paixao, "Maçı onlarla beraber yaşıyoruz. O kadar büyük bir statta onları görmek motivasyonumu arttırıyor" diye konuştu.