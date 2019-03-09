Muhtar adaylarının taşıma oy kavgası

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İzmir'in Konak ilçesine bağlı Vezirağa Mahallesi'ndeki muhtarlık yarışında taşıma oy kavgası yaşanıyor. 2014 yerel seçimlerinde karşı karşıya gelen ve 3 oy farkla muhtarlığı Yusuf Polat'a (59) kaybeden Ahmet Koyak (36), 31 Mart'ta yapılacak seçimde yeniden muhtar adayı oldu. İkili bir kez daha muhtarlık yarışında karşı karşıya geldi. Muhtar Yusuf Polat, 4 Ocak tarihinde askıya çıkan seçmen listesinde adı bulunan rakibi Ahmet Koyak ve çevresindeki 7 kişiyi mahallede oturmadığı gerekçesiyle Konak Kaymakamlığı'na şikayet etti. Yapılan incelemenin ardından polis tespiti ile mahallede oturmadığı tespit edilen Koyak ve 7 kişinin ikametleri dondurularak seçmen listelerinden çıkarıldı. Bu gelişme üzerine kaymakamlığa giden Koyak ve 7 kişi mahallede yaşadıklarını belirterek tekrar seçmen listelerine girdi. 17 Ocak'ta seçmen listelerinin askıdan indirilmesinin ardından Konak İlçe Seçim Kurulu'na şikayette bulunan muhtar Polat, Koyak ve 7 kişinin ikametlerini tekrar dondurttu. Böylece mahalleye muhtar adayı olan Koyak, 31 Mart seçimlerinde oy kullanmayacak.2014'ten 2019'a kadar geçen sürede mahalledeki bazı evler yıkıldı. Ancak yıkılan evlerde oturanların isimleri askıya çıkan seçmen listelerinde yer aldı. Muhtar Yusuf Polat, bu isimlerin ikametlerini dondurmak için kaymakamlığa ve ilçe seçim kuruluna herhangi bir itirazda bulunmadı. Yaşananların ardından muhtar adayı Ahmet Koyak ve abisi Hasan Koyak, muhtar Yusuf Polat'ı görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'na suç duyurusunda bulundu. Muhtar Yusuf Polat'ın oğlunun Buca'ya bağlı Şirinyer'de oturmasına rağmen ikamet adresinin Vezirağa Mahallesi'nde olduğunu belirten Ahmet Koyak, "Yusuf Polat, taşınan kişilerin ikametlerini seçime kadar taşımayı reddetmiştir, 85 kişinin yaşadığı mahallede yaklaşık 110 kişi oy kullanacak. Taşınanlardan kendisine destek olmalarını istedi. Ben 2252 sokak 1/2'de (No:10) oturuyorum. Yaklaşık 250 metre ileride 19 Mayıs Mahallesi'nde çay ocağım var. Evimin damı geçtiğimiz yağmurlarda aktığı için havalar ısınana kadar geçici olarak işyerimin altında babamın evine taşındık. Ancak beni mahallede oturmadığım gerekçesiyle ikametim donduruldu. Ben ve beni destekleyen çok sayıda kişi mağdur oldu. Mahallede ev olmayan adreslerde oy kullanacak seçmenler var" dedi.Ahmet Koyak'ın oturduğunu belirttiği evde kimsenin oturmadığını söz konusu evde 17 kişinin kayıtlı olduğunu belirten mevcut muhtar Yusuf Polat ise, "Görevim gereği orada yaşadığı iddia edilen kayıtlı kimselerin ikametlerini dondurttum. O evde kimse yaşamıyor. Ahmet Koyak çevresinden birçok kişiyi mahalleye kaydettirdi. 2252 sokak no:10'da 17 kişi kayıtlı ama o kişiler burada yaşamıyor" dedi. Yıkılan evlerdeki ikametler için "Sildirmek aklıma gelmedi" diyen Polat, "Ailevi sıkıntılar yaşadım. Şimdi olsa o isimleri tek tek sildiririm" sözleriyle kendisini savundu.