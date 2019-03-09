Önce hayata sonra mesleğine döndü

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de yaşayan 2 çocuk annesi 58 yaşındaki avukat Jale Soydan, 2015 yılında boşandığı eşi tarafından vurularak ağır yaralandı. 1.5 ay komada kalan, 15 ay çeşitli hastanelerde tedavi gören Soydan, oturamadığı ve yürüyemediği için fizik tedaviye başladı. Uzun süreli fizik tedavi sonrası kısa mesafeleri tek başına bastonla yürümeye başlayan Soydan, çocuklarının desteği ve azmiyle çok sevdiği mesleğine dönmeyi başardı.Müvekkilleri ve çocuklarının yardımıyla adliyeye giden ve mesleğine kaldığı yerden devam eden Soydan, bir yandan kendi hukuki mücadelesini sürdürürken bir yandan da müvekkillerinin hak arama mücadelesinde onları temsil ediyor. Soydan, saldırı günü eşinin kendisine 8 kurşun sıktığını ve yaşamasının doktorlar tarafından "Mucize" olarak görüldüğünü belirtti. Fizik tedavisine aralıksız devam ettiğini ifade eden Soydan, önce oturmayı öğrendiğini, sonra yürüme çalışmalarına başladığını, her zaman mücadeleci olduğunu ve yaşama çok bağlı olduğunu dile getirdi. Soydan, "Kadına şiddete yönelik çeşitli faaliyetlerde faal rol almak isterim. Konuşmalar yapabilirim. Kadını ve çocuğu korumak hep sevdiğim şeylerdi, benim başıma geldi maalesef" diye konuştu.