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Orman işçilerının ‘Hamiyet abla’sı

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Orman işçilerının ‘Hamiyet abla’sı
ÖZ Orman İŞ İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı, üyelerinin yüzde 95'inin erkek olduğu bin 250 orman işçisinin 'Hamiyet Abla'sı. Gece gündüz demeden orman işçilerinin yanında olan Boyacı, telefon geldiğinde üstüne yeleğini, ayağına da spor ayakkabılarını geçirerek işe koyuluyor. Erkeklerin yoğunlukta olduğu bir ortamda seçilerek göreve gelen Boyacı, işçiler arasında işinin hakkını vermesiyle ünlü. Kışın karda çamurda buz üzerinde, yazın alevlerin karşısında köz üzerinde çalışan cefakar orman işçilerinin kendisini 'abla' olarak gördüğünü belirten başarılı sendikacı, dünyanın en tehlikeli işler sınıfında olan ormancılık iş kolunda çalışan üyelerine bir abla, bir anne şefkatiyle yaklaştığın, onların iş sağlığı ve güvenliklerini her şeyin üstünde gördüğünü söyledi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde işçi olarak çalıştığını, bu sürede sendikal faaliyetlerde de bulunduğunu kaydeden iki kız, iki de torun sahibi Boyacı, "Üyelerimizin yüzde 95'i erkek. Böyle bir ortamda seçilerek göreve geldim. Bu görevde üye arkadaşlarım bana büyük bir sorumluluk yüklediler" dedi.
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Orman işçilerının ‘Hamiyet abla’sı
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