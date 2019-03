Vefa borcumu ödeme zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur Ittifakı Karsıyaka Belediye Baskan Adayı Maç, ilçesi için hazırladıgı projelerini Hikmet Simsek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledigi toplantı ile kamuoyuna tanıttı. 31 Mart yerel seçimleri noktasında hemserilerinden vize isteyen Maç, "Dogdugum, büyüdügüm, her kösesinde anılarımın oldugu, ekmegimi yedigim Karsıyaka'ma borcum var. Buna izin verirseniz Karsıyaka'nın özgür ruhunu zedelemeden, tıpkı annenin çocuguna dokunusu gibi Karsıyaka'yı hak ettigi yere getirecegime huzurunuzda söz veriyorum" dedi.Göreve geldigi takdirde hayata geçirecegi ulasım politikası için detaylı bilgi veren Maç, "Deniz taksisi uygulaması yapacagız. Taksi dolmuslarımız geri gelecek. Mevcut güzergahlar aynı eski haliyle kullanılacak. Semt içinde midibüs belediye hatları ve güzergahları belirlenecek. Her mahalle içinde ve ana ulasım akslarına kısa mesafe ulasım hizmeti verilecek. Elini kaldır bin, uygun yerde in diyecegiz. IZBAN yeraltına alınacak" dedi.Ilçenin en önemli sorunlarının basında gelen otopark sıkıntısına deginen Maç, "34 adet alanda asansörlü otopark yapacagız. Karsıyaka merkezde 500 adet, Bostanlı merkezde bin 200 araç kapasiteli yeraltı otoparkı geliyor. Altyapı sorunu Büyüksehir Belediye Baskanımız Nihat Zeybekci ile son bulacak. Kalıcı çözümlerle gelecegiz. Tekrar kazıp tekrar kapatmayacagız. Kazacagız, yapacagız, kapatacagız, bitecek. Engelli arkadaslarımızın çilesi bitecek. Karsıyakalılar özlenen sahiline kavusacak" diye konustu. Karsıyaka Stadı için hazırladıgı proje konusunda bilgiler veren Maç, "Aynı anda ihaleye çıkılan Göztepe, Alsancak ve Karsıyaka statlarında bizim stadımız maalesef bu durumda. Sehir efsanesi gibi tartısamaya açılan bir sürü konu var. Onların detayına girmeyecegim. Cevapları zaten verdik. Bu bizim uzmanlık alanımız. 15 bin 600 kisi kapasiteli stadımız yerinde tamamlanacak. Karsıyaka'mızın simgesi olarak büyük ve sanlı tarihimiz burada yasayacak" seklinde konustu. Bostanlı ve Mavisehir balıkçı barınagı ile balık halini revize edeceklerini ve rekreasyon alanıyla bütünlestireceklerini ifade eden Maç, vadettigi projelerine söyle devam etti: "Karsıyaka'yı bir kadına benzetirler. Ama ihmal edilmis, bakımsız bir kadın. Kadın yoktan var eder. Kaynaklarımızı dogru kullanacagız. Atıl duran tesisleri kullanacagız. Ileri yas yasam sokagı uygulamasını hayata geçirecegiz. Karsıyaka'ya ilçe meydanı kazandıracagız."