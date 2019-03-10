Ayşe nineye cami teşekkürü

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, ilçe ziyaretleri kapsamında Manisa İl Başkan Yardımcıları Cemal Alat ve Ziya Oyit ile birlikte Gördes ilçesini ziyaret etti. Kıvırcık ve beraberindekiler kırsal Çiçekli Mahallesi'nde tek başına yaşayan, geçtiğimiz yıllarda evini cami yapımı için bağışlayan ve tek göz odada yaşamını sürdüren ilçenin en yaşlısı 105 yaşındaki Ayşe Göktaş nineyi evinde ziyaret etti. Kıvırcık bir süre Göktaş ile sohbet ettikten sonra kendisine karanfil ve çeşitli hediyeler vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

ELINI ÖPTÜ, HEDIYE VERDI

Ayşe ninenin elini öpen ve hayır duasını alan Kıvırcık, "Kurtuluş savaşına mermi taşıyan, alın terinin en değerli sahipleridir kadınlarımız. Milli ve manevi değerlerimize uygun nesiller yetiştiren, özgür ve aydınlık geleceğimiz için emek harcayan tüm kadınlarımıza minnettarız. Büyüğümüz, ninemiz, annemiz Ayşe Göktaş'ın evini cami yapımı için bağışlaması bizleri duygulandırmıştır. Ben de Manisa'nın tek kadın vekili olarak ninemize teşekkür etmek için Kadınlar Günü'nde ziyaretine geldik. Kendisini yürekten kutluyorum ve her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istiyorum" diye konuştu. Ayşe Göktaş ise vekil Kıvırcık'ı öperek ziyaretleri için teşekkür etti. Kıvırcık buradaki ziyaretinin ardından AK Parti Gördes İlçe Binası'nı ziyaret ederek buradaki kadın kollarıyla da bir araya geldi. Kıvırcık'a Gördes ilçesindeki ziyaretinde İlçe Belediye Başkanı Muhammed Akyol da eşlik etti.