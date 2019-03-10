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‘Esnafın sesi olacağım’

ERTAN GÜRCANER Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019
‘Esnafın sesi olacağım’
YAPTIĞI eylemler ve basın açıklamaları ile CHP'li Bayraklı Belediyesi tarafından mahkeme kararı gerekçe gösterilerek 1 yılı aşkın bir süre önce kapatılan Özkanlar Pazar Yeri esnafının sesi olan Faysal Acar, siyasete atıldı. Bugüne kadar kapatılan pazar yerinde tezgah açan 860 pazarcı esnafının mağduriyetinin giderilmesi için çalmadık kapı bırakmayan Acar, CHP'ye olan tepkisini AK Parti'den meclis üyesi adayı olarak gösterdi. AKParti'den Karabağlar Belediye Meclis üyesi adayı olan Acar, "Seçildiğim takdirde belediye meclisinde esnafın sesi olacağım" dedi. Acar'a bir destek de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Acar'ın seçim çalışması için hazırlattığı adaylık broşürünü sosyal medya üzerinden paylaşan Kılıçdaroğlu, Acar'ı desteklediğini ifade etti.
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