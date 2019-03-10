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Kardeşine böbreğini verdi

Giriş Tarihi: 10.3.2019
Kardeşine böbreğini verdi
Denizli'de yaşayan Fatma Korkmaz (60), kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan kardeşi Mihriban Korkmaz'a (56), diyaliz sürecini yaşatmadan bir böbreğini verdi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan nakil sonrası Mihriban Korkmaz, ablasının böbreğiyle sağlığına kavuştu. Fatma Korkmaz, "Kardeşim için canımı bile veririm. O benim her şeyim. Nakil olması gerektiğini duyunca hiç çekinmeden böbreğimi verdim" dedi. Mihriban Korkmaz ise, "Kronik böbrek yetmezliği ortaya çıkınca diyalize girmem gerekti. Ancak ablam yardımıma yetişti. Onun böbreğiyle tekrar sağlığıma kavuştum" diye konuştu.
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Kardeşine böbreğini verdi
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