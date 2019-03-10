Kemeraltı’yı kentin markası yapacağız

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Liyakat Derneği üyeleriyle bir araya geldi. İş gücüne katılım oranının Türkiye'de erkeklerde yüzde 70'in üzerinde, kadınlarda ise yüzde 34 civarında olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Erkeklerde daha fazla katılım sağlayamayız, ama kullanmadığımız kaynağımız kadınlar, iş sahasına ekonomiye dahil etmemiz gerekiyor. Ne kadar çok katılım sağlanırsa ülkemizin gelişimine o kadar katkı sağlayacağız. Bu konuda İzmir, Ege öncü olabilir" dedi. İzmir'in gerekli yatırımlarla hızla değişen dünyadaki şehirler yarışına dahil olacağını söyleyen Zeybekci, 1

Nisan'dan itibaren hizmetkar belediyeciliği İzmirlilerin yaşayacağını söyledi.

"MÜZE KURACAĞIZ"

Zeybekci, Kemeraltı'yla ilgili soruya ise şu cevabı verdi: "İzmir Ege'nin başkenti alışveriş merkezidir. Kemeraltı ihmal edilmiş, yolları çok kötü, arka bölümlerdeki binalar boş ve harap durumda. Yazıktır, zulümdür. Kemeraltı'ndan başlayıp, Kadifekale'ye oradan Agora'ya ve Yeşildere üzerinden Smyrna'ya olan bölgeyi tarihi şehir merkezi yapacağız, yeniden tarihin dokularıyla donatacağız. Bölgeye dünyanın en iddialı ve Türkiye'nin en büyük arkeoloji müzesini kuracağız. Kemeraltı İzmir'in kalbi, markası olacak. Orayla ilgili o kadar çok hayalim var ki. Bu bölge turistlerin mutlaka görmek isteyecekleri bir yer halini alacak. Elektrik fabrikasının restorasyonunu yapıp kültüre, sanat faaliyetlerine veya müzeciliğe kazandıracağız. Alsancak Limanı'nı da turizme kazandıracağız."

FUARLAR ŞEHRİ

Ege İhracatçılar Birliği bünyesindeki mobilya ihracatçılarıyla bir araya gelen Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı döneminde fuar desteklerine ilişkin yaptıkları katkılar hakkında bilgi vererek İzmir'in fuarlar şehri olacağını, bu yönde önemli projelerinin bulunduğunu aktardı. İzmir'in mobilyacılıkta da öncü bir şehir olacağını, Torbalı'da Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçeceğini de kaydetti. Minibüs esnafıyla bir araya gelen Zeybekci, sorunlarını dinleri ve projelerini anlattı. Zeybekci, çalışan, koşan, vatandaşın derdini dert edinen bir belediyecilik anlayışının 1 Nisan'dan itibaren İzmirlilerin yaşayacağını belirtti. Zeybekci ayrıca Metro firmasının kadınlar günü nedeniyle düzenlediği yemeğe katıldı.