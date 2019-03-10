Tıp öğrencısınden can kurtaran müdahale

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Denizli'ninPamukkale ilçesinde üniversite öğrencisi Ziya Huz yönetimindeki 07 SFD 52 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan ve caddeden sokağa girmek üzere olan Cüneyt Z. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Ziya Huz, motosikletten fırladı. Ağır yaralanan üniversite öğrencisinin yardımına, aynı üniversitede tıp okuyan Said Ongun koştu. Yaralıyla yakından ilgilenen ve kaza sonrası yapılması gerekenleri bilinçli bir şekilde uygulayan Ongun, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra restorana dönerek stetoskopunu alıp yaralının kalp atışlarını kontrol etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti. Yaralı Huz'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlk baktığında hastanın durumunun kötü olduğunu ve hayati bulgularını kontrol ettiğini aktaran Ongun, "Böyle kazalarda omurga düzlemeni korumak çok önemli. Halkımız bu konuda çok bilinçsiz, hastayı düz bir konuma getirmeye çalışıyorlar bu çok yanlış bir şey. Hastanın bulunduğu pozisyonda sabit tutulması gerekiyor, ben de onu yaptım" dedi.