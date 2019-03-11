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Altınordu 10 kişiyle!

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Altınordu 10 kişiyle!
SPOR Toto 1. Lig'de üst sıralar için mücadele veren Altınordu, son iki haftada yaşadığı 5 puanlık kaybın ardından deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 yenerek moral buldu. İzmir temsilcisi, maçın 26. dakikasında öne geçti. Gelişen kontratakta Sefa Yılmaz'ın pasıyla hareketlenen Anıl Koç, ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ve top İstanbulspor ağlarına gitti. 38. dakikada Yusuf Acer'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Altınordu, karşılaşmanın kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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Altınordu 10 kişiyle!
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