Altınordu 10 kişiyle!

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de üst sıralar için mücadele veren Altınordu, son iki haftada yaşadığı 5 puanlık kaybın ardından deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 yenerek moral buldu. İzmir temsilcisi, maçın 26. dakikasında öne geçti. Gelişen kontratakta Sefa Yılmaz'ın pasıyla hareketlenen Anıl Koç, ceza sahasına girmeden vuruşunu yaptı ve top İstanbulspor ağlarına gitti., karşılaşmanın kalan bölümünde skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.