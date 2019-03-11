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Baltayla vapuru kaçırmaya çalıştı

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Baltayla vapuru kaçırmaya çalıştı
İzmır'de dün sabah Karşıkaya- Konak seferini yapan vapurda yolculuk eden kimliği belirsiz kişi, yanındaki baltayı çıkarıp, "Kimse yerinden kalkmasın, bu gemi İstanbul'a gidecek" diye bağırdı. Yolcular durumu polise bildirirken, baltalı kişi telefonla konuştuğu kişiye ise, "Bu vapuru oraya getireceğim" dedi. Bazı yolcular ise o anları, cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Bu sırada vapurda yolcu olarak bulunan bir polis memuru, eylemciyi ikna ederek, kimseye zarar vermeden baltayı elinden aldı.
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Baltayla vapuru kaçırmaya çalıştı
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