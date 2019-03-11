CHP-HDP ittifakı ne karşılığında yapıldı?

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Narlıdere Baykan Adayı Süleyman Kocabıyık'ın Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. CHP ile HDP arasındaki ittifakın ve neyin karşılığında yapıldığının açıklanmasını isteyen Nihat Zeybekci, "Karanlıkta anlaşma yapanlar milletin önünde kem-küm ediyor. Dik duracaksın, ittifak yaptıysan ki yaptın, bunun arkasında olacaksın. Sahip çıkamayacağın işi yapmayacaksın" dedi. Kendi adaylığının açıklanmasından sonra Kocaoğlu'nun "hayırlı olsun" diyerek aday olmadığının altını çizen Zeybekci, "Bir anda ne oldu da apar topar aday olmak istedi, bu şehir için kimin aday gösterilmesine karşı harekete geçti?" diye konuştu.

'İZMIR'E GIBTA EDILECEK'

Türk-Kürt kardeşliğinin gök kubbe çökmedikçe, yer yarılmadıkça kıyamete kadar süreceğini de vurgulayan Zeybekci, Türkiye'yi bölme girişimi olarak başlatılan çukur eylemlerine yönelik operasyonlar üzerine, İzmir'deki bir ilçe belediye başkanının eylemcilere destek açıklamasında bulunduğuna ve "Yanlarında olamadıkları için üzgün olduğunu" dile getirdiğine dikkati çekti. Zeybekci, ittifak karşılığı meclis üye listelerine kimlerin yerleştirildiğinin açıklanmasını isteyerek "İzmirliler buna karşı cevabını verecek" dedi. İzmir'in tarihi boyunca belediye tarafından 7 köprülü kavşak, battı çıktı yapıldığı bilgisini veren Zeybekci, ilk etapta 28 köprülü kavşak ve battı çıktı yapacaklarını, alternatif yolları hayata geçirerek trafiği rahatlatacaklarını aktardı. Ardından AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan'ın seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Zeybekci, İzmir'in ihmal edilmişlikten dolayı sorunların biriktiğini, 5 yılda hepsini çözeceklerini kaydetti. Zeybekci, "İzmir'e gıpta edilecek" dedi.