Futbolculuktan şarkıcılığa uzanan yaşam öyküsü

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İzmır'de"Nooran" ismiyle sahne alan İranlı şarkıcı Muhammed Khezili (35), profesyonel futbolculukla başladığı ilginç kariyeriyle dikkat çekiyor. İran'da eski bir futbolcu olan babasından da etkilenerek altyapısında oynamaya başladığı İstiklal takımında profesyonel olan Khezili, İran'ın U 16 ve U 17 milli takımlarında top koşturdu. Güney Kore'de 2003 yılında düzenlenen Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları için İran Üniversite Milli Takımı'na davet edilen Khezili, trafik kazası geçirdi. Kazada 5 arkadaşını kaybeden Khezili'nin aldığı yaralar nedeniyle futbol hayatı sona erdi.Bu süreçte çocukluk çağında başladığı müziğe ağırlık veren, Türk müziğiyle tanışan Khezili, üniversitedeki lisans bitirme tezini Hz. Mevlana ve Şems Tebrizi'nin diyalogları üzerine müzikal bir koreografi hazırlayarak yaptı. Bu eser Tahran'da sahnelendiği sırada tanıştığı eşiyle evlenerek Hindistan'a yerleşen Khezili, arkadaşının daveti üzerine Türk müziği üzerine araştırma yapmak üzere 2014'te İzmir'e geldi. Bir yandan müzik çalışmalarına da devam eden Khezili, gelen teklifler üzerine sahneye çıktı. Khezili, "Türkiye'nin bende ayrı bir yeri vardı. İran'da 90'lı yıllarda Türk müzikleri dinliyorduk. Özellikle çocukluğumda babamın İbrahim Tatlıses'i dinlemesi beni de çok etkiledi. Onun şarkılarıyla büyüdüm. Bu şarkılar benim hayatımı şekillendirdi" dedi.