Göztepe ateşte kaldı

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, haftalardır kazanamayan Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Bornova Stadı'nda büyük taraftar desteğiyle sahaya çıkan İzmir temsilcisi, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince 1 puanla yetindi.Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılamayan Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe, puanını 27 yaptı ve düşme hattından çıkamadı. 3 puan hasretini 8 maça çıkaran Kasımpaşa ise puanını 31 yaptı. Göztepe gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak.