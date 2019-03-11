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ateşte kaldı

Büyük taraftar desteğiyle çıktığı maçta yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen temsilcisi, sahadan bir puanla ayrıldı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar, haftaya deplasmanına çıkacak

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Göztepe ateşte kaldı
Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Göztepe, haftalardır kazanamayan Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Bornova Stadı'nda büyük taraftar desteğiyle sahaya çıkan İzmir temsilcisi, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince 1 puanla yetindi. Karşılaşmada rakibine oranla daha etkili olan sarı-kırmızılılar, geliştirdikleri ataklarda son vuruşlarda sorun yaşadı. Bu sonuçla birlikte üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılamayan Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe, puanını 27 yaptı ve düşme hattından çıkamadı. 3 puan hasretini 8 maça çıkaran Kasımpaşa ise puanını 31 yaptı. Göztepe gelecek hafta Beşiktaş'a konuk olacak.
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Göztepe ateşte kaldı
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