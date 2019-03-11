Karşıyaka’da hayal kırıklığı olmayacak

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç, geçtiğimiz günlerde açıkladığı projelerine olumlu dönüşler aldığını açıkladı. Maç, "45 yıldır yaşadığım, kültürüyle yetiştiğim Karşıyaka'ya hizmet etme düşüncesi bile beni heyecanlandırıyor. Söz veriyorum, Karşıyaka'yı hak ettiği hizmete hep birlikte kavuşturacağız. Karşıyaka'da kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi. Özellikle ulaşım konusunda Karşıyaka halkının ciddi talepleri olduğuna dikkat çeken Maç, kendisinden beklentileri de boşa çıkarmayacağını vurguladı.

TRAFIK RAHATLAYACAK

Karşıyaka'da hayata geçireceği bazı projeleri de detaylı olarak anlatan Maç, "Bir sahil kenti olan Karşıyaka'mızda sahil hattı üzerinde kara ve demiryoluna alternatif deniz ulaşımı arttırılarak, Karşıyaka- Bostanlı-Mavişehir ve Tema Adası arasında deniz taksiyle daha kolay ve hızlı ulaşım sağlanabilecek. Taksi dolmuşlar geri gelecek. Mevcut taksi dolmuş ve dolmuş güzergahları aynen korunacak. İlave olarak semt içinde kolay ulaşım hattı (midibüs) uygulaması başlatılacak. Karşıyaka Vapur İskelesi önünden geçen taşıt yolu da yer altına alınarak (battı-çıktı) bu alan vapur iskelesi önündeki alanla birlikte 'meydan' olarak tasarlanacak. Bu düzenleme ile taşıt ve yaya trafiği de rahatlayacak " dedi.