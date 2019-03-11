Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Karşıyaka’da hayal kırıklığı olmayacak

Karşıyaka’da hayal kırıklığı olmayacak

Karşıyaka’nın temel sıkıntılarını çözecek projelerini tanıtan , çok olumlu geri dönüşler aldığını söyledi

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Karşıyaka’da hayal kırıklığı olmayacak

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ayda Maç, geçtiğimiz günlerde açıkladığı projelerine olumlu dönüşler aldığını açıkladı. Maç, "45 yıldır yaşadığım, kültürüyle yetiştiğim Karşıyaka'ya hizmet etme düşüncesi bile beni heyecanlandırıyor. Söz veriyorum, Karşıyaka'yı hak ettiği hizmete hep birlikte kavuşturacağız. Karşıyaka'da kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi. Özellikle ulaşım konusunda Karşıyaka halkının ciddi talepleri olduğuna dikkat çeken Maç, kendisinden beklentileri de boşa çıkarmayacağını vurguladı.

TRAFIK RAHATLAYACAK
Karşıyaka'da hayata geçireceği bazı projeleri de detaylı olarak anlatan Maç, "Bir sahil kenti olan Karşıyaka'mızda sahil hattı üzerinde kara ve demiryoluna alternatif deniz ulaşımı arttırılarak, Karşıyaka- Bostanlı-Mavişehir ve Tema Adası arasında deniz taksiyle daha kolay ve hızlı ulaşım sağlanabilecek. Taksi dolmuşlar geri gelecek. Mevcut taksi dolmuş ve dolmuş güzergahları aynen korunacak. İlave olarak semt içinde kolay ulaşım hattı (midibüs) uygulaması başlatılacak. Karşıyaka Vapur İskelesi önünden geçen taşıt yolu da yer altına alınarak (battı-çıktı) bu alan vapur iskelesi önündeki alanla birlikte 'meydan' olarak tasarlanacak. Bu düzenleme ile taşıt ve yaya trafiği de rahatlayacak " dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka’da hayal kırıklığı olmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN