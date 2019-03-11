Lebip Timor: Kaybetme korkusu

BUGÜN NELER OLDU

HEM Göztepe hem de Kasımpaşa adetabir maça çıktılar. Göztepe, ev sahibi olmanın avantajı ve müthiş taraftar desteği ile başladı maça. Sağdan Serdar, soldan Yasin ile rakip kaleyi kenarlardan vurma planları vardı ama ortaladıkları toplar her defasında rakip savunmadan dönüyor bu nedenle dekaleyi. Kasımpaşa ise son 7 haftadır kazanamamış olmanın dağınıklığı içinde idi. Sadece Trezeguet'in bireysel yetenekleri yetmiyordu rakip kaleye gitmekte.2 net fırsatı bulan taraf Göztepe olsa da gol çıkmıyordu ilk yarıdan. İkinci yarı başladıktan sonra önce Yasin- Jerome, ardından Ngando- Halil değişiklikleri ile oyuna müdahale eden Tamer Tuna'nın bu hamleleri de işe yaramıyordu. Taraftarın coşkusu ve heyecanı sahaya yansımıyor, net pozisyon bulmakta zorlanıyorlardı.. Kaybedilen 2 puana mı üzülecekler, kazandıkları 1 puana mı sevinecekler kendi bilecekleri bir iş.diyebileceğimiz bir maçta, iki tarafın da bu skora çok fazla üzüldüklerini düşünmüyorum. Dünkü maçın önüne geçenmaçı 0-0'a kilitleyen en büyük etkenlerden biriydi.