Maddi özgürlük için kendisine iş kurdu

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Denizli'nınBuldan ilçesine bağlı kırsal Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Neşe Ünlü (27), 2 yıl önce kendi ayakları üzerinde durmak amacıyla iş kurmak istedi. Eşi Emre Ünlü'nün desteğini de alan Neşe Ünlü, Buldan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurarak yetkililerle görüştü. Lise mezunu Ünlü, Genç Çiftçi Projesi'ne katıldı. İstiridye mantarı üretimi yapmaya karar veren Ünlü, proje kapsamında 30 bin lira hibe desteği alarak üretim tesisini kurdu. Sabahları çocuklarını okula bıraktıktan sonra kurduğu tesisin yolunu tutan Ünlü, aylık 1 ton istiridye mantarı üretim kapasitesine ulaştı. Ayda 4 kez hasat yaptığı tesisindeki ürünlerini toptan ve perakende olarak satan Ünlü, çevresindeki kadınlara da rol model oldu. Ev kadını olmak yerine kendi işinin patronu olmayı tercih ettiğini ifade eden Neşe Ünlü, "Evde boş boş oturmak istemiyordum. Yapabileceğim en uygun işin, mantar üretimi olduğuna karar verdim. Devletten aldığım destekle de tesisimi kurdum. Kadınlar yapabilir miyim diye tereddüt yaşamasın. Kendilerine güvensinler" dedi.