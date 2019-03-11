Ne bir eksik ne bir fazla

AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu, Egeli Sabah'a özel samimi açıklamalarda bulundu. CHP'li belediye başkan adaylarının oyları cepte gördüğü için alana bile çıkmadığını vurgulayan Eroğlu, "CHP'li adaylar projelerini de açıklamıyor. 'Nasıl olsa oy alırım' diye düşünüyor. Ben de alana çıktığımda 'genel seçimde beğenmediğiniz partiye oy vermiyorsanız, yerel seçimde de beğenmediğiniz belediyeye oy vermeyin. Herkesin bir tane oyu var. Tepkinizi bu şekilde gösterin' diyorum. Bazı vatandaşlar 'bizim hayatımıza karışacak mısınız?' diyorlar. Ben de, 'kendi çocuğumun hayatına karışamıyorum. Sizin hayatınıza nasıl karışacağım' diyorum. Bizim de ufkumuzu açmamız lazım. Konak'ı nasıl marka haline getiririm diye düşünüyorum. İzmir'in bir sahil kısmı var. Bir de arka tarafında gri görünmeyen bir kısmı var. 20 yıldır yapılamayan planlar var. Kemeraltı'nda bir karmaşa görüyorum" diye konuştu.

KONAK'A TÜNEL OTOPARK

Kentte büyük bir otopark sorununun olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Göztepe ve Hatay'a hizmet edecek bir otopark projemiz var. 4 etapta planladığımız Kız Lisesi'nden başlayıp Susuz Dede Parkı'ndan çıkacak 4 km'lik bir tünel otopark düşünüyoruz. Bölgenin eğimi tünele çok uygun, bu potansiyeli kullanacağız ve tünelin her noktasına yerleştireceğimiz asansörlerle vatandaşların otopark sorununa son vereceğiz" dedi. Konak'ta vatandaşların hizmet alamadığını ifade eden Eroğlu, "Göztepe'deki vatandaş da şikayetçi, Gültepe'deki vatandaş da şikayetçi. Herkesin şikayeti farklı. Ne bir fazla ne bir eksik. Herkese eşit değerde hizmet götürmelisin. Bu kentte yaşayan insanlar için ödenek alıyorsan, sadece bir kısmına hizmet götürmemelisin. Burada yaşayan başka bir kısım daha var. Sosyal barış, sosyal adalet" dedi.

TUVALET YOK

Eroğlu, "Belediyede çalışanlarda korku var. Mevcut yönetimin dışında başka bir parti iktidara gelirse işten çıkartılacağız korkusu var. Benim derdim insanlar değil. Benim derdim iş yapmak. Benim derdim işçiyi yerinden etmek değil. Orada çalışanlar da bu ülkenin vatandaşı. Nasıl bir ayrım yapabiliriz. Biz onlar gibi ayrım yapmayacağız. Kimsenin bu konuda şüphesi olmasın. Kimseyi işten çıkartmayacağız" dedi. Konak'ın merkez olduğunu ve İzmir'i temsil ettiğini ifade eden Eroğlu, "Bu nedenle Konak bizim için önemli. Ancak mevcut belediye başkanı Konak'a gereken önemi veremiyor. Konak günde 1.5 milyon insanın geçtiği bir ilçe. Ancak Konak'ta tuvalet yok. Kemeraltı'nda camilerin tuvaletleri dışında başka tuvalet bulamıyorsunuz" dedi. Roman vatandaşlara yönelik projeleri olduğunu söyleyen Melek Eroğlu, "Romanların yaşam tarzı çok farklı. Gece yaşıyorlar, gündüz uyuyorlar. Bu nedenle de gençlerin ve çocukların eğitimde sıkıntıları var. Acilen eğitim ile ilgili bazı yatırımların yapılması gerekiyor. Bunu yapacak olan da oradaki yerel yönetimdir. Bu çocukların müzik eğitimlerini belli bir disiplin içerisinde yapmaları gerekiyor. Eğitim alabilecekleri bir yer olmalı. Kadınlar çeşitli kurslara gidecek. 1 Nisan'da başkan olduğumda başta Romanlar olmak üzere kadınlarımızın ürettikleri ürünleri belediye olarak kooperatifler üzerinden satacağız. Ayrıca e-ticaret üzerinden de satacağız. Sadece roman kadınlara yönelik bir proje olmayacak. Tüm kadınlara yönelik bir proje olacak. Yapacağımız kültür merkezi birinci önceliğimiz olacak" dedi.