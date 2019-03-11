Pamukkale’ye en büyük yapay şelale

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Denızlı'dePamukkale Belediyesi tarafından Millet Bahçesi Seyir Tepesi projesi içindeki birinci etap olan Yapay Şelale, 13 ay süren inşaat çalışmalarının ardından tamamlandı. Pamukkale Üniversitesi Kampüsü üzerindeki dağlık alana yapılan yapay şelalenin açılışı için düzenlenen törene, Vali Hasan Karahan, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, ile çok sayıda davetli katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, yapay şelalenin uzunluk ve genişlik anlamında Türkiye'nin en büyüğü olduğunu belirterek, "Millet Bahçesi ve Seyir Tepesi projesi tematik kent ormanı özelliği taşıyor. Burası 150 metre genişliği, 42 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük yapay şelalesidir. Turizm anlamında kentimize büyük değer katacak. 13 aydır devam ediyor. Projenin tamamen bitmesi anlamında yüzde 80'e yaklaştık. Yapay şelale bitti ancak diğer 6 etaptaki çalışmalar devam ediyor" dedi. Yapay şelale protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek açıldı. Açılışın ardından şarkıcı Yusuf Güney kısa bir konser verdi.