Yaptığı kınılar evleri ve setleri süslüyor

BUGÜN NELER OLDU

Denızlı'deüç ana malzemeolan ahşap, vinleksve pirinç kullanarakdekoratif amaçlıkılıç kını üretenAbdurrahmanDoğan (55), ortayaçıkardığı eserlerile görenlerihayran bırakıyor.Devlet memurluğundanemekliolduktan sonrahobi olarak evindekılıç kını yapmayabaşlayan Doğan,talebin fazla olduğunugörünce MerkezefendiilçesiBakırcılar Çarşısı'ndaküçük biratölye kurarak kınüretimini yapmayaburada devam etti. Ticari amaçlıkın üretimi yapan Doğan,bazen kendisine gelen antikave antika olmayan kınların daonarımı yaptığını belirtti. Kınıntarih boyunca kullanıldığını vekelime anlamının ise kılıç yada diğer kesici silahları tutmak,taşımak ve saklamak için kullanılankılıf olduğunu vurgulayanDoğan, son günlerde televizyonlardasayıları artan tarihidiziler sayesinde kılıç ve hançergibi silahlara olan ilgininde arttığını kaydetti. Kendisininkılıç üreticilerine doğrudanya da vatandaştan gelen talepüzerine çalıştığını ifade edenDoğan, ayrıca bazı diziler veyurt dışına da siparişe göre kınyaptığını aktardı.