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Yaptığı kınılar evleri ve setleri süslüyor

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Yaptığı kınılar evleri ve setleri süslüyor
Denızlı'de üç ana malzeme olan ahşap, vinleks ve pirinç kullanarak dekoratif amaçlı kılıç kını üreten Abdurrahman Doğan (55), ortaya çıkardığı eserler ile görenleri hayran bırakıyor. Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra hobi olarak evinde kılıç kını yapmaya başlayan Doğan, talebin fazla olduğunu görünce Merkezefendi ilçesi Bakırcılar Çarşısı'nda küçük bir atölye kurarak kın üretimini yapmaya burada devam etti. Ticari amaçlı kın üretimi yapan Doğan, bazen kendisine gelen antika ve antika olmayan kınların da onarımı yaptığını belirtti. Kının tarih boyunca kullanıldığını ve kelime anlamının ise kılıç ya da diğer kesici silahları tutmak, taşımak ve saklamak için kullanılan kılıf olduğunu vurgulayan Doğan, son günlerde televizyonlarda sayıları artan tarihi diziler sayesinde kılıç ve hançer gibi silahlara olan ilginin de arttığını kaydetti. Kendisinin kılıç üreticilerine doğrudan ya da vatandaştan gelen talep üzerine çalıştığını ifade eden Doğan, ayrıca bazı diziler ve yurt dışına da siparişe göre kın yaptığını aktardı.
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Yaptığı kınılar evleri ve setleri süslüyor
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