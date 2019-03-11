Yaptığı kınılar evleri ve setleri süslüyor

Denızlı'de
üç ana malzeme
olan ahşap, vinleks
ve pirinç kullanarak
dekoratif amaçlı
kılıç kını üreten
Abdurrahman
Doğan (55), ortaya
çıkardığı eserler
ile görenleri
hayran bırakıyor.
Devlet memurluğundan
emekli
olduktan sonra
hobi olarak evinde
kılıç kını yapmaya
başlayan Doğan,
talebin fazla olduğunu
görünce Merkezefendi
ilçesi
Bakırcılar Çarşısı'nda
küçük bir
atölye kurarak kın
üretimini yapmaya
burada devam etti. Ticari amaçlı
kın üretimi yapan Doğan,
bazen kendisine gelen antika
ve antika olmayan kınların da
onarımı yaptığını belirtti. Kının
tarih boyunca kullanıldığını ve
kelime anlamının ise kılıç ya
da diğer kesici silahları tutmak,
taşımak ve saklamak için kullanılan
kılıf olduğunu vurgulayan
Doğan, son günlerde televizyonlarda
sayıları artan tarihi
diziler sayesinde kılıç ve hançer
gibi silahlara olan ilginin
de arttığını kaydetti. Kendisinin
kılıç üreticilerine doğrudan
ya da vatandaştan gelen talep
üzerine çalıştığını ifade eden
Doğan, ayrıca bazı diziler ve
yurt dışına da siparişe göre kın
yaptığını aktardı.