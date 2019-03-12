Antrenmana gitmek için 15 km. yol yürüyordum

BUGÜN NELER OLDU

Denizlispor'un Nijeryalı oyuncusu Lanre Kehinde, futbola başladığı dönemde antrenmanlara gitmek için 10-15 kilometre yol yürüdüğünü söyledi. Futbola 7-8 yaşında ve zor şartlarda başladığını, babasının da bir dönem futbol oynadığını ve o dönemde fazla para kazanılmadığı için ke ndisine destek vermediğini kaydeden Kehinde, şöyle konuştu: "Antrenman için 10-15 kilometre yol yürüyüp daha sonra hafif tempo koşarak eve döndüğüm dönem oldu, çok zorlandım bu süreçte fakat sonrasında başarılı olabileceğimi de gördükten sonra ailem bana çok destek oldu. Sonrasında milli takımda da oynamaya başladım. Bunu da gördükten sonra destek iyice arttı. Çok sıkı çalışmanın, birçok çile çekmenin ve Tanrı'nın da yardımıyla şu anda futbolcuyum ve gayet mutluyum."