Ayrancılar’a yeni müjdeler

BUGÜN NELER OLDU

Ittifakı adayı Belediye Baskanı Adnan Yasar Görmez 3. Seçim Koordinasyon Merkezi'ni Ayrancılar'a açtı. AK Parti MKYK üyesi ve Izmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın da katıldıgı açılıs törenine ilgi yogundu. Torbalı'nın örnek bir mozaik olusturdugunu ifade eden Belediye Baskanı Adnan Yasar Görmez, "Göreve gelince Ayrancılar'da tam 70 kilometre asfalt yaptık" dedi. Ayrancılar halkına yeni müjdeler de veren Kaya, "Hastane müjdemizi daha önce vermistik, resmi islemleri tamamlandı çalısmaları baslıyor. Yine aynı sekilde Ayrancılar'a yakısır bir futbol sahası için de çalısmalarımızı baslattık. Ayrancılar'a bir polis karakolu kazandırıyoruz. Dogalgaz 2019'un sonuna kadar Ayrancılar'ın her noktasında olacak" dedi.