Çeşme’ye sağlık müjdesi geldi

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yaklaşık 4 yıldır yeni ve modern binasında hizmet vermeyi sürdüren ve günden güne kendini yenileyerek ve hizmet kalitesini artıran Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi için müjdeli haber Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakan adına Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu imzasıyla, başta İzmir Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü olmak üzere toplam 10 yetkili makama gönderilen yazıyla; 50 yatakla hizmet verip C rolünde olan Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin 21 Şubat 2019 tarihinden itibaren 75 yataklı B rolünde hastane olarak hizmete devam etmesinin uygun görüldüğü bildirildi.Öte yandan hastanenin mevcut polikliniklerine ek olarak Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Patoloji, Beyin Cerrahisi poliklinikleri ile Yoğun Bakım Servisi de hizmete alınacak. Böylelikle hastalar civar hastanelere taşınmaktan kurtulacak. Çeşme Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Op. Dr. Baran Şen, "Hastanemiz Çeşme'nin hakettiği bir konuma gelecek. Başta Sayın Sağlık Bakanımız'a, bakan yardımcılarımıza, İl Sağlık Müdürümüz'e, konuya gerekli hassasiyeti gösteren milletvekillerimize ve bu konuda en çok emeği geçenlerden olan Mustafa Cenger'e Çeşme adına teşekkür ediyorum" dedi.