Cinayet davasında müebbet talebi

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Mürüvvet Yaradılmış, 23 Haziran 2010 tarihinde, iddiaya göre, en son emlakçı Ömür G. ile görüştükten sonra ortadan kayboldu. Yaradılmış'ın cesedi 8 yıl sonra Foça'daki ormanlık alanda bulundu. Soruşturma kapsamında Mürüvvet Yaradılmış'ın en son, bir süre önce evlerini satan ve ardından da yeni bir ev almak için görüştüğü emlakçı Ömür G. ve eski eşi Şermin K. tutuklandı. Ömür G. hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.