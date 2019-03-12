Eyvah düşüyorum!

BUGÜN NELER OLDU

üper Ligde 7. sezonunu geçiren Akhisarspor, haftalardır son sıraya demir atarken geçen sezonun flaş takımı Göztepe de düşme kabusu görüyor.Sezon başından bu yana alt sıralardan kurtulamayanLigde 21 puanla kurtuluş hattının 7 puan gerisinde olan Akhisarspor'un zorlu fikstürü de taraftarı korkutuyor.Göztepe, son 8 maçta yalnız 1 galibiyet alınca 2 haftadır düşme barajında kaldı.Önceki gün evinde Kasımpaşa'yla yenişemeyip geçen sezonun ardından takımın dümenini yeniden devralan Tamer Tuna yönetiminde oynadığı ikinci maçtan da beraberlikle ayrılan Göz-Göz,KasımpaşaGöztepe (D)BB Erzurum (D)AntalyasporBursaspor (D)Y.MalatyasporFenerbahçe (D)KayserisporKonyaspor (D)Beşiktaş (D)AkhisarsporÇ.Rizespor (D)BB ErzurumM.Başakşehir (D)AntalyasporSivassporBursaspor (D)Ankaragücü