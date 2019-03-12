Eyvah düşüyorum!

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üper Ligde 7. sezonunu geçiren Akhisarspor, haftalardır son sıraya demir atarken geçen sezonun flaş takımı Göztepe de düşme kabusu görüyor. Geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı tarihinde ilk kez kazanarak yeni sezona mutlu bir başlangıç yapan Akhisarspor'un mutluluğu kısa sürdü.
Sezon başından bu yana alt sıralardan kurtulamayan Akhisar, son 10 maçta tek galibiyetle yetinip 2 beraberlik, 7 yenilgi alınca dibi boyladı.
Ligde 21 puanla kurtuluş hattının 7 puan gerisinde olan Akhisarspor'un zorlu fikstürü de taraftarı korkutuyor.
EN ÇOK YENİLEN İKİ TAKIM
Göztepe, son 8 maçta yalnız 1 galibiyet alınca 2 haftadır düşme barajında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, 3 farklı teknik direktörün görev yaptığı son 14 maçta ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti.
Önceki gün evinde Kasımpaşa'yla yenişemeyip geçen sezonun ardından takımın dümenini yeniden devralan Tamer Tuna yönetiminde oynadığı ikinci maçtan da beraberlikle ayrılan Göz-Göz, 27 puanla 16. sırada bulunuyor. Göztepe ve Akhisar, 14'er mağlubiyetle ligin en çok yenilen iki takımı konumunda.
AKHİSAR (21)
Kasımpaşa
Göztepe (D)
BB Erzurum (D)
Antalyaspor
Bursaspor (D)
Y.Malatyaspor
Fenerbahçe (D)
Kayserispor
Konyaspor (D)
GÖZTEPE (27)
Beşiktaş (D)
Akhisarspor
Ç.Rizespor (D)
BB Erzurum
M.Başakşehir (D)
Antalyaspor
Sivasspor
Bursaspor (D)
Ankaragücü