Gençler konuştu bakanlar dinledi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, son bir ay içerisinde gerçekleştirdiği etkinliklerle Türk siyasi hayatına damga vuran önemli isimleri, gençlerle bir araya getirdi. "Adım adım ekonomi" programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Demokrasi buluşması" programında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Liderler Zirvesi"nde ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gençlerle buluşarak, hem talepleri dinledi hem de soruları içtenlikle yanıtladı. Bunların yanı sıra gençlerin yerel yönetimlerden beklentilerini rahatlıkla dile getirmesi için tüm ilçelerde "Genç Kürsü" toplantıları da yapıldı. Farklı siyasi görüşlerden gençler, çıktıkları kürsüde kendilerini özgürce anlatırken, sorunlarını ve isteklerini de tek tek aktardı. İzmir'in 30 ilçesinde şu ana kadar toplam 58 kez gerçekleştirilen Genç Kürsü toplantıları, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir milletvekillerinin de katılımıyla hayata geçirildi.Gençlerin her zaman söz sahibi olmasını istediklerini belirten İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, "Özellikle ilçelerde gerçekleştirdiğimiz 'Genç kürsü' buluşmalarıyla demokrasinin en güzel örneklerinden birine de imza atmış olduk. Gençlerin kendilerini istedikleri gibi ifade etmelerini sağladık. Bu toplantılarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Partimizde gençlerin ağırlığı kendisini giderek hissettiriyor. Bu sene İzmir'deki meclis üyesi adaylığı listelerinde de bunu çok net olarak gördük. 83 arkadaşımız listede yer buldu" dedi. 31 Mart'ın gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirten Başkan İnan, "Değişimin anahtarı da bizim elimizde. Birileri, millî mücadelenin başladığı ve bittiği şehre, yani İzmir'e gözünü çevirmiş durumda. Ancak biz gençler olarak her şeyin farkındayız" dedi.