Gri değil, yemyeşil Buca

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Parti Buca Belediye Baskan Adayı Mustafa Arslan, diger belediyecilik hizmetlerinde oldugu gibi yesil alan konusunda da bir devrime imza atacaklarını kaydetti. Arslan, ortaya koydukları projelerle 5 yılın sonunda Buca'da kisi basına düsen yesil alan miktarını 10 kat artıracaklarını kaydetti. Sehir parkları ve rekreasyon alanları ile Buca'nın yeni yesil alanlara kavusacagını, kentin havadan bakıldıgında gri olan renginin yesile dönecegini anlatan Arslan, "Ilçemizin yesil alanlarını 10 kat artırmak için bir çok proje hazırladık. Bu projelerin farklı islevleri de olmakla birlikte, en büyük katkıyı çevreye yapacak ve Buca'mız artık yesil bir görünüm kazanacaktır" dedi.