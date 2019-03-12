Karşıyaka’ya ‘spor parkı’

BUGÜN NELER OLDU

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilan ettiği 'Atatürk ve Gençlik Yılı' kapsamında kente yepyeni bir spor parkı kazandırıyor. Bugün törenle temeli atılacak dev park, Türk atletizminin efsanelerinden 'Rüzgarın Kızı' olarak bilinen Semra Aksu'nun adını taşıyacak. Mavişehir'de toplam 15 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Parkın 7 bin 400 metrekaresi 'Atletizm Alanı'na ayrılacak ve 480 metre uzunluğunda beşli atletizm parkuru, uzun atlama, sırıkla atlama alanı, yetişkin ve çocuk fitness alanları oluşturulacak. Ayrıca; dokuz kiremit, üç taş-dokuz taş, bilye, seksek, satranç ve dama gibi oyunların oynanabileceği 'Eski Çocuk Oyunları Alanı' yapılacak. 'Aktif Park' alanında ise macera parkuru ve ağaç evli ip parkuru yer alacak.