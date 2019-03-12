Kimse endişelenmesin

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe, kan kaybını sürdürdü. Aldığı 1 puanın ardından düşme potasından çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleriTeknik Direktör Tamer Tuna ise camiaya umutlu mesajlar gönderdi.diyen genç çalıştırıcı,diye konuştu.Göztepe, Kasımpaşa karşısındaki şanssızlığını bu sezon da kırmayı başaramadı. Rakibini son olarak 1997-1998 yılında Alsancak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada deviren Göztepe, bu müsabakanın ardından oynadığı 6. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Ligin ilk yarısındaki maçı da 3-1 kaybetmişti.