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por Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe, kan kaybını sürdürdü. Aldığı 1 puanın ardından düşme potasından çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleri Bursaspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin kazanamadığı haftayı iyi değerlendiremedi.
Teknik Direktör Tamer Tuna ise camiaya umutlu mesajlar gönderdi. "Kimse endişelenmesin"
diyen genç çalıştırıcı, "Kasımpaşa maçını kazanmak isterdik. Ancak kalan 9 haftada gereğini yapacağız. Son haftadaki Ankaragücü maçında ligde kalacağımızı herkes görecek ve biz gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayacağız. Süper Lig'de olacağız, buna eminim"
diye konuştu.
KASIMPAŞA FOBISI BITMEDI
Göztepe, Kasımpaşa karşısındaki şanssızlığını bu sezon da kırmayı başaramadı. Rakibini son olarak 1997-1998 yılında Alsancak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada deviren Göztepe, bu müsabakanın ardından oynadığı 6. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Ligin ilk yarısındaki maçı da 3-1 kaybetmişti.