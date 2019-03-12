Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kimse endişelenmesin

Kimse endişelenmesin

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, camiaya böyle seslendi: “9 haftada gereğini yapacağız.”

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Kimse endişelenmesin
Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe, kan kaybını sürdürdü. Aldığı 1 puanın ardından düşme potasından çıkamayan sarı-kırmızılılar, rakipleri Bursaspor, Ankaragücü ve Fenerbahçe'nin kazanamadığı haftayı iyi değerlendiremedi. Teknik Direktör Tamer Tuna ise camiaya umutlu mesajlar gönderdi. "Kimse endişelenmesin" diyen genç çalıştırıcı, "Kasımpaşa maçını kazanmak isterdik. Ancak kalan 9 haftada gereğini yapacağız. Son haftadaki Ankaragücü maçında ligde kalacağımızı herkes görecek ve biz gelecek sezonun planlarını yapmaya başlayacağız. Süper Lig'de olacağız, buna eminim" diye konuştu.

KASIMPAŞA FOBISI BITMEDI
Göztepe, Kasımpaşa karşısındaki şanssızlığını bu sezon da kırmayı başaramadı. Rakibini son olarak 1997-1998 yılında Alsancak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada deviren Göztepe, bu müsabakanın ardından oynadığı 6. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılamadı. Ligin ilk yarısındaki maçı da 3-1 kaybetmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse endişelenmesin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN