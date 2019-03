“Konak’ın artık kaybedecek vakti yok”

BUGÜN NELER OLDU

Ittifakı AK Parti Konak Belediye Baskan Adayı Melek Eroglu, günesli Izmir gününü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda degerlendirdi. Deniz kenarında vakit geçiren, balık tutan vatandaslarla sohbet eden Eroglu, her zaman hemsehrilerinin yanında ve yakınında olacagını söyledi. Gençlerle çimenlere oturan ve çigdem çitleyip sohbet eden Eroglu, "Yolumuz uzun ama zamanımız yok. Bir an önce yola çıkmamız gerek. Yapılacak isler için hazırız. Derhal isin basına geçmeli, hizmetlere baslamalıyız. Gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, analarımızın ve babalarımızın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Gençlerimiz için Damlacık Tasarım Merkezi için hazırlıklarımız tam. Ilk etapta bin gencimizi, ilk 3 yılda 5 bin gencimizi is sahibi yapmayı planladık" diye konustu. Eroglu, yolları açık, otopark sorunu olmayan, ulasımı kolay, altyapı sıkıntısı çekilmeyen, parklarıyla daha yesil ve kültürel faaliyetleriyle daha etkin bir Konak kurmak için çok çalısacaklarını ifade etti.