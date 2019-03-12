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Kötü seri bitti

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Kötü seri bitti
GEÇTIĞIMIZ hafta maçın son saniyelerinde yediği golle Hatayspor karşısında bir puana razı olan Altınordu, İstanbulspor deplasmanından aldığı 3 puanla ilk 6 yarışından kopmayacağını bir kez daha gösterdi. Gazişehir FK ve Hatayspor'un kazandığı haftada hata yapmayan kırmızı-lacivertliler, 7. basamaktaki yerini korudu. 14 maçlık kaybetmeme serisi yakaladıktan sonra deplasmanda Denizlispor'a kaybeden, ardından oynadığı bir diğer deplasman maçında da Adana Demirspor'a 3-0 kaybeden kırmızılacivertliler, İstanbulspor galibiyetiyle 2 maçlık kötü seriye de son noktayı koymayı başardı.

Bu sezon deplasmanda 4. kez mutlu sona ulaşan Altınordu, önümüzdeki hafta yine deplasmanda ligde kalma savaşı veren Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak.
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Kötü seri bitti
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