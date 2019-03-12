Kötü seri bitti

BUGÜN NELER OLDU

hafta maçın son saniyelerinde yediği golle Hatayspor karşısında bir puana razı olanGazişehir FK ve Hatayspor'un kazandığı haftada hata yapmayan kırmızı-lacivertliler, 7. basamaktaki yerini korudu. 14 maçlık kaybetmeme serisi yakaladıktan sonra deplasmanda Denizlispor'a kaybeden, ardından oynadığı bir diğer deplasman maçında da Adana Demirspor'a 3-0 kaybeden kırmızılacivertliler, İstanbulspor galibiyetiyleBu sezon deplasmanda 4. kez mutlu sona ulaşan Altınordu, önümüzdeki hafta yine deplasmanda ligde kalma savaşı veren Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak.