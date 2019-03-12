Kütüphane büyük ilgi gördü

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Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Merkez Kütüphane, törenle hizmete açıldı. 7 bin metrekare kapalı alana sahip, 120 bin kitap kapasiteli kütüphanenin açılışına, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı açılışta, kütüphaneye kayıt yaptırmak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Farklı mimarisiyle dikkat çeken 4 katlı binayı incelemek isteyen vatandaşlar, kütüphanedeki bölümleri tıklım tıklım doldurdu. Bünyesinde çocuklar ve yetişkinler için kütüphanelerin yanı sıra konferans salonu ve açık hava tiyatrosu da bulunduran kütüphanede, engelliler için inşa edilen Aşık Veysel Kütüphanesi de dikkat çekti. Kütüphanenin 7/24 saat açık olacağını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Kütüphaneye toplam 28 bin kayıt yaptırıldı" dedi.