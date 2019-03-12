Lebip Timor: Cesur yürek

BUGÜN NELER OLDU

13 yaşında çıktığıuluslararası bir turnuvada yapılan penaltıyarışmasında 2. olduğunda tanımıştık ilkkez.futbolculuk döneminide sayısız başarılarla süslemişti. Özel izleyicilerivardı. Formasını çıkarıp teknik direktörlüğesoyunması ile birlikte de her gittiğitakımda yıldızını parlatmayı başarmıştı. Günleröncesiimza attığında ligindibine çakılmış bir takım bulmuştu kucağında.Hiçbir teknik adamın cesaret edemeyeceğibir görev almıştı. Başlaması ile birliktetakımı ayağa kaldırmayı başardı. Kocaelispor,Bayburtspor ve Çorumspor gibi ligintakımlarını yendiler. Takım ilk kezel uzattı.sadeceeli değil, yüreği de değmişti takıma. Sonoynadıkları Çorumspor maçında geriye düşmelerinerağmen sahadan 2-1 galip çıkmalarıkurtuluş yolunda yakılmış meşaledir.Levent Eriş, teknik adamlık kariyerininbelki de en zor döneminde bir kahramanlıkdestanı yazmanın heyecanınıyaşıyor. Bu tür kahramanlık hikayelerininarkasında hep cesur yüreklerinimzaları ve alın terleri vardır. Leventhocam da bu liglerin ender tanıdığımbirisidir.Ligin sonunda takım düşer, düşmezbilemem ama bu cesur yüreklergönüllerde kalır.