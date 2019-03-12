Lebip Timor: Cesur yürek

13 yaşında çıktığı Wembley Stadı'nda
uluslararası bir turnuvada yapılan penaltı
yarışmasında 2. olduğunda tanımıştık ilk
kez. İzmirspor'daki
futbolculuk dönemini
de sayısız başarılarla süslemişti. Özel izleyicileri
vardı. Formasını çıkarıp teknik direktörlüğe
soyunması ile birlikte de her gittiği
takımda yıldızını parlatmayı başarmıştı. Günler
öncesi Bucaspor'a
imza attığında ligin
dibine çakılmış bir takım bulmuştu kucağında.
Hiçbir teknik adamın cesaret edemeyeceği
bir görev almıştı. Başlaması ile birlikte
takımı ayağa kaldırmayı başardı. Kocaelispor,
Bayburtspor ve Çorumspor gibi ligin en baba
takımlarını yendiler. Takım ilk kez dipsiz kuyudan
el uzattı. Levent Eriş'in
sadece
eli değil, yüreği de değmişti takıma. Son
oynadıkları Çorumspor maçında geriye düşmelerine
rağmen sahadan 2-1 galip çıkmaları
kurtuluş yolunda yakılmış meşaledir.
Levent Eriş, teknik adamlık kariyerinin
belki de en zor döneminde bir kahramanlık
destanı yazmanın heyecanını
yaşıyor. Bu tür kahramanlık hikayelerinin
arkasında hep cesur yüreklerin
imzaları ve alın terleri vardır. Levent
hocam da bu liglerin ender tanıdığım cesur yüreklerinden
birisidir.
Ligin sonunda takım düşer, düşmez
bilemem ama bu cesur yürekler
gönüllerde kalır.