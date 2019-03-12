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Lebip Timor: Cesur yürek

Giriş Tarihi: 12.3.2019
13 yaşında çıktığı Wembley Stadı'nda uluslararası bir turnuvada yapılan penaltı yarışmasında 2. olduğunda tanımıştık ilk kez. İzmirspor'daki futbolculuk dönemini de sayısız başarılarla süslemişti. Özel izleyicileri vardı. Formasını çıkarıp teknik direktörlüğe soyunması ile birlikte de her gittiği takımda yıldızını parlatmayı başarmıştı. Günler öncesi Bucaspor'a imza attığında ligin dibine çakılmış bir takım bulmuştu kucağında. Hiçbir teknik adamın cesaret edemeyeceği bir görev almıştı. Başlaması ile birlikte takımı ayağa kaldırmayı başardı. Kocaelispor, Bayburtspor ve Çorumspor gibi ligin en baba takımlarını yendiler. Takım ilk kez dipsiz kuyudan el uzattı. Levent Eriş'in sadece eli değil, yüreği de değmişti takıma. Son oynadıkları Çorumspor maçında geriye düşmelerine rağmen sahadan 2-1 galip çıkmaları kurtuluş yolunda yakılmış meşaledir. Levent Eriş, teknik adamlık kariyerinin belki de en zor döneminde bir kahramanlık destanı yazmanın heyecanını yaşıyor. Bu tür kahramanlık hikayelerinin arkasında hep cesur yüreklerin imzaları ve alın terleri vardır. Levent hocam da bu liglerin ender tanıdığım cesur yüreklerinden birisidir. Ligin sonunda takım düşer, düşmez bilemem ama bu cesur yürekler gönüllerde kalır.

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Lebip Timor: Cesur yürek
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