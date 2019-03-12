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Menemen arayı açıyor

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Menemen arayı açıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Zonguldak Kömürspor deplasmanında 90+3. dakikada attığı penaltı golüyle 2-1 galip gelen lider Menemen Belediyespor, rakipleriyle puan farkını açarak şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Sivas Belediyespor maçında puan kaybeden Tuzlaspor'un 4 puan önüne geçen sarı-lacivertliler, ikinci sıraya yerleşen Fatih Karagümrük'ün de 3 puan önünde liderliğini korudu. Teknik Direktör Suat Kaya, "Uzatmada attığımız gol belki de bize şampiyonluğu getirecek. Hepimiz şampiyonluğa inandık. Takıma güvenim sonsuz. Seriyi sürdürüp mayısta ilçemize ve İzmir'e 1'inci Lig coşkusunu yaşatacağız" dedi. Pazar günü rakip Kırklarelispor.
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Menemen arayı açıyor
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