Mitingde görüşeceğiz

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Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan, mitingde yaptıgı konusmayı hayranlıkla televizyondan takip eden minik Belinay Yıldız'ı sosyal medya hesabından 17 Mart'ta yapacagı Izmir mitingine davet etti. Izmir'de yasayan Fatma Yıldız, Cumhurbaskanı Erdogan'ın mitingde yaptıgı konusmayı televizyondan büyük bir hayranlıkla takip eden torununun videosunu çekti ve Twitter adresinden Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan'ı retweetledi. Görüntüde, "Recep Tayyip Erdogan senin neyin?" sorusuna "dedem" cevabını bekliyorum insallah" cevabını verdi.Yıldız ailesi bu davet ile büyük sevinç yasadı. Fatma Yıldız, "Erdogan sevdalısıyım. Cumhurbaskanımızın torunumu mitinge davet etmesi bizim için onurdur" diye konustu. Cumhurbaskanı Recep Tayyip Erdogan, MHP Genel Baskanı Devlet Bahçeli ile birlikte yerel seçim için ilk ortak mitingini 17 Mart Pazar günü Alsancak Gündogdu Meydanı'nda düzenlenecek. Programda degisiklik yapılmaması halinde, Cumhurbaskanı Erdogan ve MHP lideri Bahçeli, burada seçmenlere seslenecek. nı veren Fatma Yıldız'ın torunu Belinay Yıldız, "Izmir'i kim alacak?" sorusuna ise "Recep Tayyip Erdogan" cevabını verdi. Bunun üzerine Cumhurbaskanı Erdogan'dan cevap gecikmedi. Fatma Yıldız ve torununu Izmir mitingine davet eden Erdogan, "Fatma Hanım, yavrumuzun gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm Izmirli kardeslerimle birlikte torununuzu da Izmir mitingimiz