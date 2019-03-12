Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi açıldı

DENIZLI'DE
yapımı tamamlanan
Nihat Zeybekci
Kongre ve
Kültür Merkezi,
düzenlenen törenle
hizmete açıldı.
Törene Vali Hasan
Karahan, AK Parti
Denizli milletvekilleri
Cahit
Özkan, Sahin Tin ve Nilgün Ök, Büyüksehir
Belediye Baskanı AK Parti'li Osman
Zolan, Cumhur Ittifakı'nın Izmir Büyüksehir
Belediye Baskanı Adayı Nihat Zeybekci,
ilçe belediye baskanları, çesitli sivil
toplum kuruluslarının temsilcileri ve çok
sayıda katıldı.
Törende konusan Baskan Zolan, Denizli'yi
en üst düzeyde sanat ve kültür ile
bulusturmak istediklerini belirtti, "Kültür
merkezimiz, 5 bin
metrekarelik cam
kubbesiyle Türkiye'nin
en büyügü.
Burası her yönüyle
Denizli'nin sanatının,
kültürünün
ve ilminin kalbinin
attıgı yer olacaktır"
dedi. 31 Mart
Mahalli Idareler
Seçimleri'nde Izmir'i kazanmak istediklerini
kaydeden Zeybekci, "1 Nisan'dan itibaren
göreceksiniz; 5 yıl içinde kaybettigi
20 yılı Izmir'e kazandıracagız. Izmir
denildigi zaman bu salonlardan sayısızca
olması lazım. 4,5 milyonluk bir metropol
ama ne yazık ki ihmal edilmis. Üzeri bir
de becerisizlik ve ideolojik perdeyle örtülmüs.
1 Nisan'da o zeybek Konak Meydanı'nda
oynanacak" dedi.