Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

yapımı tamamlananNihat ZeybekciKongre veKültür Merkezi,düzenlenen törenlehizmete açıldı.Törene Vali HasanKarahan, AK PartiDenizli milletvekilleriCahitÖzkan, Sahin Tin ve Nilgün Ök, BüyüksehirBelediye Baskanı AK Parti'li OsmanZolan, Cumhur Ittifakı'nın Izmir BüyüksehirBelediye Baskanı Adayı Nihat Zeybekci,ilçe belediye baskanları, çesitli siviltoplum kuruluslarının temsilcileri ve çoksayıda katıldı.Törende konusan Baskan Zolan, Denizli'yien üst düzeyde sanat ve kültür ilebulusturmak istediklerini belirtti, "Kültürmerkezimiz, 5 binmetrekarelik camkubbesiyle Türkiye'ninen büyügü.Burası her yönüyleDenizli'nin sanatının,kültürününve ilminin kalbininattıgı yer olacaktır"dedi. 31 MartMahalli IdarelerSeçimleri'nde Izmir'i kazanmak istediklerinikaydeden Zeybekci, "1 Nisan'dan itibarengöreceksiniz; 5 yıl içinde kaybettigi20 yılı Izmir'e kazandıracagız. Izmirdenildigi zaman bu salonlardan sayısızcaolması lazım. 4,5 milyonluk bir metropolama ne yazık ki ihmal edilmis. Üzeri birde becerisizlik ve ideolojik perdeyle örtülmüs.1 Nisan'da o zeybek Konak Meydanı'ndaoynanacak" dedi.