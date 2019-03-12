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Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi açıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin açılışı için tören düzenlendi

Giriş Tarihi: 12.3.2019
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi açıldı
DENIZLI'DE yapımı tamamlanan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Sahin Tin ve Nilgün Ök, Büyüksehir Belediye Baskanı AK Parti'li Osman Zolan, Cumhur Ittifakı'nın Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Adayı Nihat Zeybekci, ilçe belediye baskanları, çesitli sivil toplum kuruluslarının temsilcileri ve çok sayıda katıldı. Törende konusan Baskan Zolan, Denizli'yi en üst düzeyde sanat ve kültür ile bulusturmak istediklerini belirtti, "Kültür merkezimiz, 5 bin metrekarelik cam kubbesiyle Türkiye'nin en büyügü. Burası her yönüyle Denizli'nin sanatının, kültürünün ve ilminin kalbinin attıgı yer olacaktır" dedi. 31 Mart Mahalli Idareler Seçimleri'nde Izmir'i kazanmak istediklerini kaydeden Zeybekci, "1 Nisan'dan itibaren göreceksiniz; 5 yıl içinde kaybettigi 20 yılı Izmir'e kazandıracagız. Izmir denildigi zaman bu salonlardan sayısızca olması lazım. 4,5 milyonluk bir metropol ama ne yazık ki ihmal edilmis. Üzeri bir de becerisizlik ve ideolojik perdeyle örtülmüs. 1 Nisan'da o zeybek Konak Meydanı'nda oynanacak" dedi.

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Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi açıldı
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