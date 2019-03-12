Sigara parasıyla hayvanları besliyor

BUGÜN NELER OLDU

Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmen olarak görev yapan, evli, 2 çocuk babası Kamil Güngör (50), 2008 yılında sigarayı bıraktı. Tiryaki olan ve günde 2 paket sigara içen Güngör, bıraktıktan sonra kendisini küçük yaşlardan beri sevdiği ve iş hayatına atılmasının ardından bakımlarıyla ilgilendiği sokak hayvanlarına adadı. Güngör, eskiden sigaraya verdiği parayı artık biriktirip, sokak hayvanlarına mama almak için kullanıyor. Her gün sabah ve akşam saatlerinde yem poşetleriyle sokak sokak gezip, mahallesindeki kedi ve köpekleri besleyen Güngör, tek isteğinin duyarlı kişilerin çoğalması olduğunu söyledi. Güngör, sigarayı sokak hayvanlarına daha fazla yem alabilmek için bıraktığını da kaydetti. İnsanlara hayvan sevgisi aşılamaya çalıştığını belirten Güngör, "Sigarayı bırakmadan önce de sokak hayvanlarını besliyordum. Ancak maddi yükü biraz daha ağır oluyordu. Sigaraya harcadığım aylık 250- 300 lira gibi parayı sokak hayvanlarına mama almakta kullanıyorum. Onlar sayesinde sigarayı bıraktım" diye konuştu.