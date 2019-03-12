Taraftarlar sevindi, kamyon alev aldı

BUGÜN NELER OLDU

Acıpayam ilçesinde park halindeki saman yüklü kamyon alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. Kamyonda, amatör küme maçı sonrası taraftarların patlattığı maytaplardan sıçrayan kıvılcımlarla yangın çıktığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Acıpayam'ın Dodurga Mahallesi'nde meydana gelen olayda Önder Karakuzu'ya ait 45 SZ 218 plakalı park halindeki saman yüklü kamyondan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekipler yoğun uğraşlar sonucu saman yüklü kamyonda çıkan yangını yaklaşık 1 saatte söndürdü. Kamyonda 300'e yakın saman balyası olduğu öğrenildi. Yangının, ilçede amatör kümede oynanan ve Dodurga Spor'un Güzelyurt Spor'u 9-2 yendiği karşılaşmanın ardından taraftarların patlattığı maytaptan çıkan kıvılcımların kamyonun kasasına sıçraması ile çıktığı iddia edildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.