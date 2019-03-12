Tesellisi iyi oyun

BUGÜN NELER OLDU

Toto 1.Lig'de üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra deplasmanda zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Altay, play-off yarışında yara almasına rağmen sergilediği futbolla alkış topladı. Altay'ın başında çıktığı 6. maçında yenilgiyle tanışan teknik direktör Sait Karafırtınalar da hiç hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, "Büyük Altay büyük oynar. Beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmayı kaybettik. Gençlerbirliği kalecisi Emrullah gününde olmasaydı farklı bir sonuçla ayrılabilirdik. İlk dakikasından son dakikaya kadar oyunun hakimi bizdik. Sadece istediğimiz sonucu alamadık" diye konuştu.Ankara deplasmanında siyahbeyazlı takımı yalnız bırakmayan Altaylılar maçtan sonra oyuncuları tribünlere çağırarak, "Hep böyle oynayın, canımızı verelim" tezahüratı yaptı.G.Birliği'ne yenilen Altay iki de eksik verdi. Sol bek Özgür ile stoper Gençer sarı kart cezalısı durumuna düştü. İzmir'de oynanacak Karabük maçında forma giyemeyecekler.