Ateşteyiz ateşte!

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Süper Lig'de Akhisarspor, Trabzon'dan eli boş dönerken, Göztepe de Kasımpaşa ile puanları paylaştı. 1.Lig'de ise Abalı Denizlispor kendi sahasında Ümraniye ile berabere kaldı. Altay, çok üstün oynadığı Gençlerbirliği deplasmanında penaltı golü ile yenildi. Balıkesirspor evinde Adanaspor engelini tek golle aşarken, Altınordu da İstanbulspor deplasmanında 10 kişi oynadığı maçı 1-0 kazanmasını bildi.Müthiş bir taraftar desteğine rağmen sahada aynı coşku yoktu.Kazansalardı büyük bir moral olacaktı.Çıkış yolu, seri galibiyetlerden geçiyor.Çok daha baskılı bir takım bekliyordum.Bu taraftar maç sonu bir bayram sevinci yaşamak istiyordu.Kaybetme korkusunu hissediyorlar.Her kaybedilen maç ya da puanlar takımı yıprattı. Trabzon karşısında öne de geçtiler ama ağır bir penaltı kararı ile kaybettiler.3 maç her şeyi belirler.Trabzonspor karşısında Akhisar pozisyonlardan sadece birini atabildi.Takım iyi ama kazanmakta zorlanıyorlar. Önlerindeki 3 maç her şeyi belirler.Aslında kazanmalarına rağmen çok üstün oynamadılar amaMaçın belli dönemlerinde çok baskı da yediler ama kaleci Erce'nin de yıldızlaşması ile 3 puanla döndüler. Bu işin peşini bırakacak bir takım değil Altınordu. Bir sistem takımı olmuşlar ve doğru bildikleriyle doğru yolda yol alıyorlar.Kazanan haklıdır.Ben bu maça bu açıdanbakıyorum. İstanbulsporsıradan bir takım değil.Böyle bir takıma karşımaçın büyük bölümünü10 kişi oynayıp kazanmayıbaşarabiliyorsan tebrikide hak ediyorsun demektir.Bu puan kaybı iyi olmadı. Ümraniyespor maçı kilitlediYarış çok kızıştı şimdi. 3 takım amansız bir yarışa başladılar.Denizlispor evinde oynadığı son iki maçında çok değerli 5 puan kaybetti.Mehmet Akyüz'ün sakatlığı nedeniyle sonradan oyuna girmesi takımın hücum gücünü etkiledi. Maçın ilk yarısında Ümraniye daha çok pozisyon buldu.1 puana bile üzülecekleri maçı kaybettiler.İlk yarıda Kappel kaleci ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda atamadı golü.Gençlerbirliği kalecisi skoru belirledi diyebiliriz.İyi oynamak yetmiyor.Sait hoca geldikten sonra takım kendine geldi.Hayal olmasa da çok zor. Ben her hafta aynı şeyi söylüyorum.Hocayı da sahadaki oyuncuları da kutlamak istiyorum.Yönetim, hoca ve sahadakiler müthiş bir mücadele sergiliyorlar ama tribünler dolmuyor.2-3 maçlık bir galibiyet serisi ile hedef büyütebilirler.