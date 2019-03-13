Ateşteyiz ateşte!

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por Toto Süper Lig'de Akhisarspor, Trabzon'dan eli boş dönerken, Göztepe de Kasımpaşa ile puanları paylaştı. 1.Lig'de ise Abalı Denizlispor kendi sahasında Ümraniye ile berabere kaldı. Altay, çok üstün oynadığı Gençlerbirliği deplasmanında penaltı golü ile yenildi. Balıkesirspor evinde Adanaspor engelini tek golle aşarken, Altınordu da İstanbulspor deplasmanında 10 kişi oynadığı maçı 1-0 kazanmasını bildi. Gizem Yılmazer'in yönettiği Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz Ege temsilcilerini değerlendirdiler.
BETO YİNE İPTEN ALDI
1. Yılmazer: Göztepe kazanamadı ve tehlike hattında kaldı. Bu ateş hattından nasıl çıkacaklar?
Timor:
Müthiş bir taraftar desteğine rağmen sahada aynı coşku yoktu. Kötü oynamadılar ama rakibi baskı altına da alamadılar.
Kazansalardı büyük bir moral olacaktı. Ancak kaybedilen 2 puana üzülelim mi, yoksa Beto'nun son dakikalardaki müthiş kurtarışı ile kazanılan 1 puana sevinelim mi bilemiyorum.
Çıkış yolu, seri galibiyetlerden geçiyor. Bu taraftar bunu hak etmiyor.
Çifdalöz:
Çok daha baskılı bir takım bekliyordum. Baskıyı kuramadılar.
Bu taraftar maç sonu bir bayram sevinci yaşamak istiyordu. Takım üzerinde bir baskı var.
Kaybetme korkusunu hissediyorlar. Puan tablosuna baktığımda içim acıyor. Hem Göztepe hem de Akhisar için söylüyorum.
AKHİSAR'I PENALTI YAKTI
2.Yılmazer: Akhisar, her geçen hafta umutlarını tüketiyor. Ne dersiniz?
Timor:
Her kaybedilen maç ya da puanlar takımı yıprattı. Trabzon karşısında öne de geçtiler ama ağır bir penaltı kararı ile kaybettiler. Önlerinde çok zorlu bir 3 hafta var.
3 maç her şeyi belirler.
Çifdalöz:
Trabzonspor karşısında Akhisar pozisyonlardan sadece birini atabildi. Uyduruk bir penaltı ile kaybettiler. Ligin boyu kısaldıkça umutlar azalıyor.
Takım iyi ama kazanmakta zorlanıyorlar. Önlerindeki 3 maç her şeyi belirler.
ALTINORDU DOLUDİZGİN PLAY-OFF'A KOŞUYOR
4.Yılmazer: Altınordu, İstanbul'dan 3 puanla döndü ve ilk 6 iddiasını sürdürdü. Nasıl bir maç izlediniz?
Timor:
Aslında kazanmalarına rağmen çok üstün oynamadılar ama Yusuf'un 38'de gördüğü kırmızı kart sonrası uzatmalarla birlikte yaklaşık 1 saat 10 kişi oynayan bir takımın maçtan 3 puanla çıkması büyük başarı.
Maçın belli dönemlerinde çok baskı da yediler ama kaleci Erce'nin de yıldızlaşması ile 3 puanla döndüler. Bu işin peşini bırakacak bir takım değil Altınordu. Bir sistem takımı olmuşlar ve doğru bildikleriyle doğru yolda yol alıyorlar.
Çifdalöz: Bu saatten sonra iyi oynamışsın, kötü oynamışsın çok önemli değil.
Kazanan haklıdır.
Ben bu maça bu açıdan
bakıyorum. İstanbulspor
sıradan bir takım değil.
Böyle bir takıma karşı
maçın büyük bölümünü
10 kişi oynayıp kazanmayı
başarabiliyorsan tebriki
de hak ediyorsun demektir. Tabii ki Erce'yi de ayrıca tebrik etmemiz gerekiyor. Doludizgin playoff'a koşuyorlar.
DENİZLİSPOR KİLİDİ AÇAMADI
3.Yılmazer: A.Denizlispor, 2 puan kaybetti ama averajla liderliğini sürdürdü. Yarış kızıştı değil mi?
Timor:
Bu puan kaybı iyi olmadı. Ümraniyespor maçı kilitledi. Denizlispor bu kilidi açamadı. Çok net pozisyon bulmakta zorlandılar. Direkten dönen bir topları var ama oyunun genelinde yaratıcı olamadılar.
Yarış çok kızıştı şimdi. 3 takım amansız bir yarışa başladılar. En az puan kaybeden ipi göğüsleyecek.
Çifdalöz:
Denizlispor evinde oynadığı son iki maçında çok değerli 5 puan kaybetti. Bunlar hesapta yoktu. Bu kayıplar olmasa arayı açacaklardı.
Mehmet Akyüz'ün sakatlığı nedeniyle sonradan oyuna girmesi takımın hücum gücünü etkiledi. Maçın ilk yarısında Ümraniye daha çok pozisyon buldu. Bu pencereden bakacak olursak Denizlispor maçı da kaybedebilirdi. Bir puan da çok değerli bu yarışta.
ALTAY ŞANS TEPTİ
5.Yılmazer: Altay, iyi oynadığı maçı kaybetti. Neden kaybettiler sizce?
Timor:
1 puana bile üzülecekleri maçı kaybettiler. Özellikle deplasmanda yakaladın mı atacaksın.
İlk yarıda Kappel kaleci ile karşı karşıya kaldığı bir pozisyonda atamadı golü. Penaltı ile geriye düştüler. Uzatma dakikalarında bile beraberlik fırsatı ayaklarına geldi onu da atamadılar.
Gençlerbirliği kalecisi skoru belirledi diyebiliriz.
Çifdalöz:
İyi oynamak yetmiyor. Maçı kazanabilecek şansları yakaladılar ama atamadılar. Atamayana attılar yine.
Sait hoca geldikten sonra takım kendine geldi. Sait hoca bile maçtan sonra rakip kaleciyi tebrik etmişse, nasıl bir maç oynadıkları ortaya çıkar.
BALIKESİR'İN İŞİ ZOR
6. Yılmazer: Balıkesirspor kazandı. Düşme korkuları yok. İlk 6 hayal mi?
Timor:
Hayal olmasa da çok zor. Ben her hafta aynı şeyi söylüyorum. Giray hocanın böyle bir ortamda takımı buralarda tutması büyük bir teknik adam başarısıdır.
Hocayı da sahadaki oyuncuları da kutlamak istiyorum. Takım iyi oynuyor ama skor anlamında bir istikrar yakalayamadılar.
Çifdalöz:
Yönetim, hoca ve sahadakiler müthiş bir mücadele sergiliyorlar ama tribünler dolmuyor. Bu takım daha fazlasını hak ediyor. Skor ne olursa olsun son düdüğe kadar kıyasıya mücadele eden bir takım var sahada.
2-3 maçlık bir galibiyet serisi ile hedef büyütebilirler.