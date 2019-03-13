Başkan Görmez’den 2. Altın Çağ hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Baskanı Adnan Yasar Görmez, yeni dönem projelerini anlattı. Yesilköy'den Subası'na kadar 25 kilometrelik mesafede Izmir'in en büyük bulvarını yapacaklarını ifade eden Görmez, "Izmir-Aydın karayolu Kemalpasa kavsagına battı çıktılı kavsak projesi uygulanacak. Ilçe merkezinde yapılan 25 metrekarelik Millet Bahçesi'ne ek olarak, Özbey'de 70 bin metrekarelik millet bahçesi, ilçe merkezinde kapalı spor salonu, Cumhuriyet, Ertugrul mahallerinde kent park, Ayrancılar' da Yamaç Park projelerde yer alırken, kadınlara yönelik bir de Aktivite Merkezi yapacagız" dedi. Macera Parkı sözü veren Görmez, "Ayrancılar'da daha önce hayata geçirilen 315 TOKI kontuna ek olarak belli asamalarla 5 bin yeni konut daha yapılacak. Torbalı'da halen kazı çalısmaları devam eden Metropolis Antik Kentinden çıkan eserlerin sergilenecegi Kent Müzesi yapılacak. Moskof çayı ıslah edilecek" diye konustu.