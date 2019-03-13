Çöplük yerine millet bahçesi

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Çigli Belediye Baskan Adayı Op. Dr. Okan Korkmaz, Egeli SABAH'ın konugu oldu. 1968'de Çigli Köy içi mahallesinde tek katlı kerpiç bir evde dünyaya geldigini belirten Korkmaz, okul harçlıgını çıkarmak için pazarcılık yaptıgını, tamirhanede, eczanede ve pastanede çalıstıgını söyledi. Lise zamanı ailesine 'doktor olacagım' sözü veren Korkmaz, zaman içinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek bu sözünü tuttu. 2001'de Buca Seyfettin Demirsoy Hastanesi'nde Kurucu Bashekim Yardımcılıgı, 2016'da da Çigli Egitim Arastırma Hastanesi'nde Kurucu Bashekim Yardımcılıgı görevlerini yürüten Korkmaz, "Simdi de dogup büyüdügüm Çigli'ye vefa borcumu ödemek istiyorum" dedi. Doktorluk meslegimin yanı sıra profesyonel dalgıçlık yapan, su altı ve su üstü fotografçılıgı gibi renkli bir profil çizen Korkmaz, projeleri hakkında söyle konustu;Çigli'de belediye baskanı oldugumda en öncelikli çözülmesi gereken sorun olarak çöpü görüyorum. Çöp deyince herkes 'koku' diyor, 'kokudan bıktık' diyor. Ama gözden kaçırılan en önemli sey, oradaki metan gazı sıkısması. Çöp yıgınlarının altında sıkısmıs binlerce metreküp metan gazı var. Orada büyük bir patlama riski var. Sızan pis su, yer altı sularına karısıp içtigimiz suyu zehirliyor. O suyu hayvanlar içiyor, biz içiyoruz. Bu ciddi bir kanser riski demek. Dolayısı ile çöp sadece Çigli'nin degil tüm Izmir'in sorunu. Göreve geldigimizde o çöpü oradan Nihat Zeybekci ile birlikte 1.5 yıl içinde kaldıracagız. Kapatılan alanı rehabilite edip Millet Bahçesi'ne dönüstürecegiz. Orada Çigli'nin gençlerini istihdam edecegiz. Sasalı'da 52 milyon metrekarelik bir alan üzerine ikinci Millet Bahçesi'ni daha kuracagız. Yeri hazır. Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı'nda proje onaylanmıs vaziyette. Düsünsenize; bir misafiriniz geliyor onu alıp oturmak için Karsıyaka'ya gidiyorsunuz. Ilçede misafirinizle gidip oturabileceginiz bir yer maalesef yok.Beni en çok heyecanlandıran projelerden biri ise Anadolu Caddesinin Çigli'den geçen bölümünü yer altına almak... IZBAN hattı halk arasında 'Berlin duvarı' olarak anılıyor. Avrupa'da kentler meydanları ile anılır. Çigli'nin halen daha bir meydanı yok. Göreve geldigimiz takdirde ilçemizi ikiye bölen IZBAN hattını yer altına alacagız. Kazanacagımız alana da Çigli'ye yakısır büyük bir meydan yapacagız.Vatandas derdi esasında proje filan degil. Vatandas ayagını sokaga attıgı zaman düzgün bir yol istiyor. Istasyon altında Balatçık'ta bu mümkün degil. Balatçık'ta yagmur yagdıgında çizme ile zor yürüdüm. Bir yagmur yagdıgında kanalizasyon tasıyor. Ilçede altyapısı tamamlanmıs bir mahalle yok. Insanlar 21. yüzyılda altyapı, yol, dogalgaz istiyorlar. Çocugunu gezdirebilecek park istiyor, kafe, oyun alanı istiyorlar. Insanlar sadece evi yatmak için kullanıyorlar. Gidecek baska yerleri yok.Güzeltepe, Köy içi, Maltepe, Istasyon altı, Sirintepe'de imar sorunu var. Burada yasayan insanlar imar sorununun çözülmesini istiyorlar. Ben de onlara 'Eger siz imar istiyorsanız. Bu sorununuzu en iyi çözecek olan kisi benim' diyorum. Çünkü ben Sirintepe Mahallesi'nde oturuyorum. Ben de imar istiyorum.Çigli'de toplu ulasım konusunda Katip Çelebi Üniversitesi'nden baslayıp, Bornova otogara baglanacak bir metro hattı yapacagız. Bu proje kampüsle Çigli'yi de bulusturmus olacak. Kampüs de Çigli'de canlanacak. Ikinci bir çevre yolu ile Çigli'yi rahatlatmayı düsünüyoruz. Balçova'dan gelen IZKARAY Projesi ile metro ile karayollarını birlestiriyoruz. Sasalı ile Balçova arası IZKARAY ile 10 dakikaya inecek. Çigli kent meydanı ile Anadolu caddesinin yer altına alınması Çigli'yi resmen uçurur.Çocuklar bizim gelecegimiz... Belediye baskanı seçildigimiz takdirde orada 'Harikalar diyarı' adı altında bir projeyi hayata geçirecegiz. Ankara Keçiören'de bir örnegi var. Çok büyük bir eglence merkezi olacak. Bir baska projem de dev akvaryum... Iddia ediyorum orada sadece bir akvaryum açılsın ne Sasalı'da ne de Kaklıç'da issiz kimse kalmaz. Dev bir tematik akvaryum olacak. Benzeri Istanbul Florya'da var. Avrupa'da kuruyorlar. Biz niye yapmayalım.