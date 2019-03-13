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, hayvancılık ve sera üssü oluyor

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Denizli, hayvancılık ve sera üssü oluyor
DENIZLI Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, 258 vizyon projesi ile Sera ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgelerinin müjdesini verdi. Bu yatırımla yeni is ve üretim alanları yaratacak Baskan Zolan, ayrıca Denizlili çiftçinin büyük ihtiyacı olan lisanslı tarım depolarının yapılmasına öncülük edecek, üreticilere makine ekipman saglamayı ise sürdürecek. Zolan, "Sehrimizdeki hayvansal ürünlerin katma degerlerini artırmak amacıyla hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilecegi organize hayvancılık bölgelerinin tüm altyapı ihtiyaçları karsılanarak, bu bölgeler daha kullanılabilir bir hale getirilecek" dedi.
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Denizli, hayvancılık ve sera üssü oluyor
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