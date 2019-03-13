Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Egepol, Öykü için seferber oldu

Egepol, Öykü için seferber oldu

Giriş Tarihi: 13.3.2019
Egepol, Öykü için seferber oldu
LÖSEMININ nadir görülen bir türü olan JMML (Juvenil Miyelomonositik lösemi) teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen Öykü Arin için Özel İzmir Egepol Hastanesi çalışanları seferber oldu. Minik Öykü Arin ve diğer ilik nakli bekleyen çocuklara umut ışığı olmak için 80 Egepol çalışanı gün boyunca Kızılay ekiplerine kan ve kök hücre bağışında bulundu. Egepol Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. H. Murat Çelik, lösemi hastalığıyla mücadeleye destek olmak için Egepol Hastanesi personelinin gönüllü olarak kan bağışında bulunduğunu belirtti. Başhekim Çelik, gerçekleştirdikleri bağışın, diğer kurum ve kuruluşlara da örnek olması dileğinde bulundu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Egepol, Öykü için seferber oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN