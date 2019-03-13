Egepol, Öykü için seferber oldu

BUGÜN NELER OLDU

nadir görülen bir türüolan JMML (JuvenilMiyelomonositiklösemi) teşhisi konulanve ilik nakli bekleyenÖykü Ariniçin Özel İzmir EgepolHastanesi çalışanlarıseferber oldu.Minik Öykü Arin vediğer ilik nakli bekleyençocuklara umut ışığıolmak için 80 Egepol çalışanıgün boyunca Kızılayekiplerine kan ve kök hücrebağışında bulundu. Egepol HastanesiBaşhekimi Uzman Dr. H. MuratÇelik, lösemi hastalığıyla mücadeleyedestek olmak için EgepolHastanesi personeliningönüllü olarak kanbağışında bulunduğunubelirtti. Başhekim Çelik, gerçekleştirdikleribağışın, diğer kurumve kuruluşlara da örnek olması dileğindebulundu.