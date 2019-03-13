Egepol, Öykü için seferber oldu

LÖSEMININ
nadir görülen bir türü
olan JMML (Juvenil
Miyelomonositik
lösemi) teşhisi konulan
ve ilik nakli bekleyen
Öykü Arin
için Özel İzmir Egepol
Hastanesi çalışanları
seferber oldu.
Minik Öykü Arin ve
diğer ilik nakli bekleyen
çocuklara umut ışığı
olmak için 80 Egepol çalışanı
gün boyunca Kızılay
ekiplerine kan ve kök hücre
bağışında bulundu. Egepol Hastanesi
Başhekimi Uzman Dr. H. Murat
Çelik, lösemi hastalığıyla mücadeleye
destek olmak için Egepol
Hastanesi personelinin
gönüllü olarak kan
bağışında bulunduğunu
belirtti. Başhekim Çelik, gerçekleştirdikleri
bağışın, diğer kurum
ve kuruluşlara da örnek olması dileğinde
bulundu.